Depremden 89 saat sonra mucize kurtuluş! 5-10 yaşlarında 3 çocuğa sağ ulaşıldı

Türkiye'yi yasa ve acıya boğan depremlerden sonra mucize kurtuluş haberleri peş peşe geliyor. Kahramanmaraş'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz içerisinde 5 ile 10 yaş arasında 3 çocuğa sağ ulaşıldı. Çalışmalar sonrası çocuklardan biri enkazdan çıkarıldı. Diğer iki çocuk için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çocuklardan ilki geliyor. Canlı yayında ekrana getiriyoruz mucize kurtuluşu. İlk çocuk çıkartıldı. Yüzünde hafif çizikler vardı. Dudaklarında hafif çizikler vardı ama gözleri iri dinç görünüyordu. Yüzünde çizikler vardı ama kötü görmedim. 5 yaşlarında olduğu söyleniyor. Şimdi diğer çocukları alacaklar. Zannediyorum kardeşleri.