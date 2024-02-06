Depremde kaybolanların aileleri dernek kurdu! Hukuki süreç başladı

Kahramanmaraş’taki çifte depremin ardından kaybolanları bulmak için kurulan Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ne 38’i çocuk 145 kişi için başvuru oldu. Rönesans Rezidans’ta kızı ve iki torunu kaybolan Suna Öztürk, “Kayıplar için TBMM’de komisyon kurulmasını istiyoruz” dedi.

RÖNESANS’TA KIZI VE 2 TORUNU KAYBOLDU

Asrın felaketi olarak anılan çifte depremden 11 il etkilendi ve yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti. Depremde çok sayıda kişi de kayboldu. Sosyal medya üzerinden kayıpların fotoğraflarını paylaşarak arayan kayıp yakınları 25 Eylül 2023’te Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ni (DEMAK-DER) kurdu. Derneğe 38’i çocuk 145 kayıp başvurusu yapıldı.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre; bir yıldır kızına ve 2 torununa ulaşmayan Suna Öztürk de bu kayıp yakınlarından biri. Kızı Tuğba Koşar ile torunları 3 yaşındaki Mustafa Kemal ve 8 aylık Mehmet Akif, Hatay’da “Cennetten bir köşe” olarak pazarlanan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans’ta kayboldu. Kızı ve torunlarına ulaşabilmek için iki kez DNA örneği veren Suna Öztürk, “Evlatlarım enkazdan çıkmadı. Kayıplar, bulamıyorum. 12 ay olmasına rağmen kızımı ve 2 torunumu halen bulamadım. TBMM’de arama komisyonu kurulmasını istiyorum. Hepimiz perişanız. O kadar çaresiz durumayız ki... Kayıplarımıza ulaşabilmemiz için bizlere yardımcı olun. Rönesans Rezidans enkazının tekrar taranmasını istiyorum” dedi.

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ÖLMÜŞLERSE MEZARLARINA DEFNEDEYİM

Bulut Özgül’ün eşi Nagihan Meryem Özgül ile 16 aylık kızı Esila da Rönesans Rezidans’ta kaybolanlardan. Eşi ve kızını her yerde arayan ancak bir sonuca ulaşamayan Bulut Özgül, “Enkaza depremden 9 saat sonra geldim ve tüm süreci ekiplerle beraber milim milim arayarak gerçekleştirdim. Dokuzuncu günde kayınvalidemi vücut bütünlüğü tam şekilde enkazdan ölü olarak çıkardım fakat yine de ne eşime ne kızıma ulaşabildim. O günden beridir tüm hastaneleri, çocuk evlerini gezdim, bulamadım. Kızımla ilgili sürekli ihbarlar geliyor görüldüğüne dair fakat ben ulaşamıyorum. Devletimizden yardım istiyorum. Ölü ya da diri bulunmasını ve belirsizliğe son verilmesini istiyorum. Yaşıyorlarsa yanıma alayım, ölmüşlerse mezarlarına defnedeyim. Bu şekilde hayatıma devam edemiyorum, hiç kimsem kalmadı. Fethi kabirlerin daha çok ve hızlı yapılmasını talep ediyorum. Hâlâ eşimi ve kızımı arıyorum.”

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HUKUKİ SÜREÇ NASIL OLACAK

Kayıplar için “Gaiplik belgesi” ya da “Ölüm Karinesi” çıkarılabiliyor. Gaiplik Belgesi çıkartmak isteyen kayıp yakınları depremin üzerinden bir yıl geçtiği için mahkemeye başvurabiliyor. Gaiplik belgesi çıkartıldıktan sonra kişi nüfustan düşürülüyor ama ölümü kesin olmuyor. “Ölüm karinesi” ise hem kayıp yakınları tarafından hem de mülki amir tarafından nüfus müdürlüğüne başvurularak çıkartılıyor. “Ölüm karinesi” çıkarmak için beklenmesi gereken bir süre yok. Öte yandan “hukuken ölü” kabul edilen, hakkında “ölüm karinesi” çıkartılan kişi daha sonra ortaya çıkarsa bu karar düşüyor.