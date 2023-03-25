Deprem sonrası korkunç tablo! 1.297 kişinin kimliği tespit edilemedi

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda şu anda bölgede 77 bin 375 emniyet personelinin görev yaptığını, 2 bin 126 kişinin de gönüllü olarak gideceğini söyledi. Deprem bölgesinde 216 emniyet personelinin hayatını kaybettiğini belirten Mercan, kimlik tespit çalışmaları yapmak için bölgede 170 ekip 461 personelin görevlendirildiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden 3 bin 755 vatandaşın kimliğinin parmak izi, 275’inin de fotoğraftan teşhis edildildiğini aktaran Mercan, “Şu anda bizim DNA örneği, imkânı varsa parmak izi örneği aldığımız ve mezarlarını bildiğimiz ancak kimliklendiremediğimiz 1297 vatandaşımız var. Çalışmalar hâlen devam etmekte” dedi.

Mercan, hem jandarma hem polis bölgesinde 81’i çocuk olmak üzere 305 kişinin kayıp olduğuna ilişkin ihbar aldıklarını, arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

316 KİŞİ TUTUKLANDI

Depremde yıkılan binaların inşaatında ihmali ve kusuru nedeniyle sorumlu bulunan müteahhit, yapı denetim yetkilisi, mimar, mühendis ve benzeri şahıslara yönelik yürütülen soruşturmalarda bin 121 kişi hakkında işlem yapıldığını kaydeden Mercan, “316 şahıs tutuklanmış, 380 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış; tahkikatları devam etmektedir” dedi.