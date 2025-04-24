Deprem sonrası gündeme geldi: İşte İstanbul için tahliye senaryosu

İstanbul’da yaşanan 6.2’lik deprem ve yaşanan artçı sarsıntılar, büyük bir depremde kentte tahliyenin nasıl gerçekleştirileceğini yeniden gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları tarafından yapılan plana göre ise, olası bir depremde belirlenecek destek illeri veya memleketlerine gitmek isteyen İstanbullu afetzedeler, ring araçlarıyla deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecek. İstanbul’da toplam 23 adet tahliye alanı bulunuyor.

GEMİLER BEKLEYECEK

Deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için gemilerin hazır bekletilmesi öngörülürken, şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemiler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı deniz araçları da depremzedeleri tahliye etmek için kullanılacak.

Denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Vatandaşlar araçlarla bu noktalara taşınacak, ardından gemilerle İstanbul dışına çıkarılacak. Adalar için de iskele ve 5 “kapak atma alanı” belirlendi. Bunlar, Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri olarak kayda geçti. Kınalı-Malkara hattı da denilen Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlanacak.

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Tahliye çalışmalarında Osman Gazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu da kullanılacak. Tahliye işlemlerinde belirlenen tren istasyonlarının yanı sıra, otogarların da şehirden çıkış için kullanılması öngörülüyor. Ulaşım güvenliği için İstanbul’daki asma köprülerin askı hatları yenilenirken, otoyollar üzerindeki viyadükler de depreme karşı güçlendiriliyor.

EVİM FAY HATTINDA MI?

Türkiye’de deprem riski taşıyan iller ve diri fay hatları, deprem riski taşıyan yerlerde oturup oturmadığını merak eden birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması ile oturdukları şehir ve ilçelerde deprem riski olup olmadığını kolayca öğrenebiliyor. Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması’na ulaşabiliyor.

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DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) başta olmak üzere birçok uzmanın önerdiği temel malzemeler şu şekilde:

■ Kişi başı en az 1 litre olmak üzere 3 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda içme suyu.

■ Konserve, kuru meyve, bisküvi gibi bozulmayan ve kolay tüketilebilecek yiyecekler.

■ Temel tıbbi malzemeler, reçeteli ilaçlar, sargı bezleri, antiseptik solüsyon.

■ Elektrik kesintilerine karşı el feneri veya kafa lambası.

■ Pille çalışan veya dinamo sistemli radyo ile haberleşme takip edilebilir.

■ Mevsime uygun giysiler, iç çamaşırı, çorap. Soğuktan korunmak için.Çok amaçlı çakı veya pense.Islak mendil, tuvalet kâğıdı, hijyen ürünleri.

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■ Maske, dezenfektan, eldiven: Özellikle salgın dönemlerinde önemli.Nakit para: Elektronik sistemlerin çalışmadığı durumlarda kullanılmak üzere.Kimlik fotokopisi, önemli evraklar ve iletişim bilgileri.

■ İç çamaşırı, çorap, yağmurluk, iklime uygun yedek temiz çamaşırlar.

DEPREM SIRASINDA NE YAPILMALI?

Savunma Analisti Mehmet Naci Efe, deprem anında can kaybının en aza indirilmesi için bazı temel kurallara uyulması gerektiğini belirtti. Efe, “Büyük dolapların yatakların kenarında ya da kolonların yanında saklanmalıyız. Bu başımızın korunması için hayati öneme sahip. Asansör ve merdiven kullanmak çok tehlikeli” dedi. Panik yaşanmaması ve reflekslerin doğru çalışabilmesi için halkın önceden bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Efe, “Bu tür kriz anlarında soğukkanlı kalmak için düzenli olarak deprem eğitimleri verilmeli, tatbikatlar yapılmalıdır. Hazırlıklı olmak, hayat kurtarır” açıklamasını yaptı.

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HELİKOPTERLE DENETİM

Deprem sonrası, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı helikopterlerle il genelinde denetim ve taramalar gerçekleştirildi. Polis ekipleri, herhangi bir yıkım veya olumsuzluğa karşı havadan ve karadan güvenlik önemli aldı.

Öte yandan Baykar tarafından üretilen Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 insansız hava araçları depremin ardından bölgede tarama uçuşları yaptı. Depremin ilk anından itibaren Baykar’ın uçuş testleri ve eğitimler için kullandığı, 1 Bayraktar AKINCI TİHA ve 2 Bayraktar TB2 İHA insansız hava araçları, Çorlu ve Keşan’daki merkezlerden havalanarak deprem koordinasyon görevi için İstanbul semalarında uçtular. O anlar radar sisteminde görüldü. Yapılan tarama çalışmaları kapsamında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.