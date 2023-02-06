Deprem sonrası Bakan Soylu'dan ilk açıklama

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. Bu depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6.4, Islahiye ilçesinde de 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm arama kurtarma ekiplerimizi deprem bölgelerine sevk ettik. Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik. Hatay, Maraş, Osmaniye, G.Antep, Adıyaman bunlar daha çok etkilendiler. Depremden sonra Adana, Diyarbakır, Kilis'te bir etkinlik söz konusu. Yıkılan binalar var ama diğer iller kadar etkinlik yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şu anda AFAD'dayız ve buradan tüm sevkiyatı koordine etmeye çalışıyoruz. Bütün arama ekipleri bölgelere doğru yönleniyor." ifadelerini kullandı.

"DÖRDÜNCÜ SEVİYE ALARM"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

Soylu, "Valilerimiz görevlerinin başında. Şu anda Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Birinci önceliğimiz insanlarımızın enkaz altından kurtarılmaları. Cep telefonları konusunda mümkün olduğunca bütün Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir istediğimiz var cep telefonlarını deprem bölgeleri dışında kullanmamaları, hatları meşgul etmemeleri. Şu anda kargo uçaklarımız sevkiyata hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. İlk işimiz arama kurtarmadır. 22 artçı deprem oldu en büyüğü 6,6. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemeleri. Bütün ekiplerle beraber gidiyoruz." dedi.

Dezenformasyon, yanlış bilgi, kirli bilgi belki de ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir. Dezenformasyonlar hem yanıltıcı hem de milletimizi üzen bir noktaya getirir. Bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. Şu anda kargo uçaklarımız hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. İletişim Başkanlığı buradan gün boyunca vatandaşımızı bilgilendirecek ve yönlendirici anonslar gerçekleştirecektir. Özellikle yanıltıcı veya bir yere odaklanıcı mesajlar vermekten ziyade ilk işimiz arama-kurtarmadır. Bunu bütün televizyonlara, radyolara ve internet sitelerine yönlendirmek istiyorum.

Yaklaşık şu ana kadar 6.6 en büyüğü olan 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi, mümkün olduğunda dışarıda olunması işin esasıdır. Fuat Oktay da buradalar, görev dağılımı yaptık.