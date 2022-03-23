GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDeprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
ABONE OL

Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Ege’de deprem! Aydın Nazilli’de deprem meydana geldi. Aydın’da 3.9 büyüklüğünde deprem son dakika olarak duyuruldu. AFAD’dan gelen son dakika açıklamasına göre, Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

23.03.2022 - 09:59 |
Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Ege’de 3.9 büyüklüğünde deprem! Son dakika olarak duyuruldu! AFAD açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana bildirildi. Pek çok kişi de Ege’de meydana gelen depremi araştırırken sin depremlerin nerede olduğunu araştırıyor. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53’te Aydın’ın Nazilli ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu En son deprem nerede oldu İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu En son deprem nerede oldu İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

GÜNCEL HABERLER

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi açıklandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2021 işsizlik oranı nedir, yüzde kaç? Türkiye’de işsizlik oranı azaldı mı, arttı mı, işsizlik oranı en yüksek il hangisi oldu?

2021 işsizlik oranı nedir, yüzde kaç? Türkiye’de işsizlik oranı azaldı mı, arttı mı, işsizlik oranı en yüksek il hangisi oldu?

Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Sıradaki Haber
Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Sıradaki Haber
Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber