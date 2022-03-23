Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Ege’de 3.9 büyüklüğünde deprem! Son dakika olarak duyuruldu! AFAD açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana bildirildi. Pek çok kişi de Ege’de meydana gelen depremi araştırırken sin depremlerin nerede olduğunu araştırıyor. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 08.53’te Aydın’ın Nazilli ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Nazilli olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ



