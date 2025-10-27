Deprem korkusu ve kanser hastalığını, amigurumi yaparak unutmaya çalışıyor

Haberin Devamı

Elazığ’da yaşayan 3 çocuk annesi 66 yaşındaki İmla Çelik, 2020 Elazığ depreminde evini kaybetti. Ardından meme kanserine yakalanan ve bir operasyon geçiren Çelik, tedavisine devam ediyor. Önce evini kaybeden ve ardından kanserle mücadelesini sürdüren Çelik, yaşadığı sıkıntıları unutmak için pandemi döneminde Halk Eğitim Merkezinde bulunan hocalarla iletişime geçerek amigurimi sanatını yapmaya başladı. Çelik’in ürünleri rağbet görünce hafta sonları tarihi Harput Mahallesi'ne gelerek kendi açtığı tezgahta yaptığı ürünleri satmaya başladı. Tezgahın başında bir yandan ürün yapan diğer yandan da satışını gerçekleştiren Çelik, hem stresten uzaklaşıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyor.

Depremzede olduğunu belirten 3 çocuk annesi İmla Çelik, "2020 Elazığ depreminde evimiz yıkıldı. Pandemi döneminde evde sıkıldığımdan dolayı bu işe başladım. Kendi rahatsızlığım da var el işi yapınca rahatlıyorum. Benim için bir terapi gibi oluyor. Halk Eğitim Merkezinde Ayfer hocamızın tavsiyesiyle bu işe başladım. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Hem stres atıyorum hem de harçlığım oluyor. Yaptığım ürünleri satmak için hafta sonları Harput Mahallesi'ne geliyorum. Kimi gün 2 tane kimi gün de 5 veya 10 tane satıyorum. Nasip kısmet bu işler. Öğle namazını kılıp buraya geliyorum. Burada bir yandan yapıyorum bir yandan da satıyorum. Ürün olarak burada bebek ve çocuk oyuncakları yapıyorum. Yaptığım ürünlerde ahtapot ördek başta olmak üzere çocukların sevdiği ürünleri yapıyorum. Kötü günler geçti. Rabbim devletimizden razı olsun. Evimiz yıkılmıştı, TOKİ konutumuzu verdiler. Bunlarla uğraşınca o kötü günleri unutuyorum. Aynı zamanda ben de kanser hastasıyım. Göğsümden birisi alındı. Daha çok onun için bu işleri yapıyorum. Ailem de sağ olsun bana yardımcı oluyor. Çok şükür yine de canımıza bir şey olmadı malımız gitti. Hem de kanser rahatsızlığım vardı, bunları yaparak o anları unutuyorum. Ben mutlu olduğum için eşim de gelip bana yardım ediyor. Kanser hastalığım için tedavi görüyorum" dedi.