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Deprem fırtınası! AFAD 6 Şubat'tan bu yana meydana gelen deprem sayısını açıkladı

AFAD, 10 ili etkileyen merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası 4.0'ın üzerinde olan 271 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

07.02.2023 - 18:05 |
Deprem fırtınası! AFAD 6 Şubat'tan bu yana meydana gelen deprem sayısını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem hakkında açıklama yaptı. AFAD'ın açıklamasına göre, "6 Şubat’ta meydana gelen Mw 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra, 7 Şubat Saat:17.30 itibarıyla büyüklüğü 4.0'ın üzerinde olan 271 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD tarafından 7/24 izlenmektedir" denildi.

 

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