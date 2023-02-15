Deprem enkazından dram çıktı: Sevgililer Günü paylaşımı yürekleri sızlattı

Yüzyılın en büyük felaketi Türkiye'de çok sayıda yıkım ve ölüm getirdi. 10 ili etkileyen depremde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Akevler Mahallesi 432 Sokak'ta yıkılan apartmanın enkazı altında kalan 27 yaşındaki diş protez işiyle uğraşan Bünyamin Kayacık ile ev hanımı annesi Fatma Kayacık (52) ve belediyede temizlik işçisi babası Kasım Kayacık (58) yaşamını yitirdi. Bünyamin Kayacık ile anne ve babası memleketleri Hatay Belen ilçesi Kömürçukuru Köyü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

HAYALLER YARIM KALDI

Sabah'ın haberine göre; Depremin ardından Bünyamin Kayacık'ın hayalleri de yarım kaldı. Bünyamin Kayacık çok sevdiği kız arkadaşı Sena Kara'ya tanışma yıldönümleri için üzerine sevgilisinin fotoğrafını bastırıp özel olarak yaptırdığı bez bebek oyuncağı gönderemeden hayata gözlerini yumdu. Bünyamin'in otomobilinde bulunan hediyesi depremden sonra eniştesi Osman Uğur tarafından İstanbul'a Sena Kara'ya gönderdi. Sena Kara da telefonda aileye başsağlığı dileklerini iletti.

VEDA SÖZLERİNİ 5 MİLYON KİŞİ OKUDU

Bünyamin Kayacık'ın kız arkadaşı Sena Kara'nın sevgilisine yazdığı veda sözleri yürekleri dağladı. Elinde sevgilisinin fotoğrafını tutarken çekilmiş bir kareyi Twitter'dan paylaşan Sena Kara, "Sen beni hiç incitmedin. Toprak da seni incitmesin sevgilim. Hep, çok" sözlerini not düştüğü paylaşım ile yürekleri sızlattı. Genç kızın paylaşımını Twitter'da 5 milyon kişi okudu, 200 bin kişi ise beğeni butonuna tıkladı.

HEDİYEYİ BEN GÖNDERDİM

Depremde kayınpederi Kasım, kayınvalidesi Fatma ve kayınbiraderi Bünyamin Kayacık'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Osman Uğur, "Bünyamin'in hediyesini aracında bulduk. Bünyamin bu hediyeyi birinci tanışma yıldönümleri için hazırlatmış. İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı baş sağlığı için aradı. Adresini öğrenip hediyeyi gönderdim. Tecilini bozdurmuştu. Kasım ayında askere gidecekti. Kısmet olmadı. Hayalleri yarım kaldı. Çok üzgünüz. Söyleyecek söz bulamıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun" dedi.