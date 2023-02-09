Bakanlık tesislerin listesini paylaştı: 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 ilde 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmetinin verildiği güncel tesis listesini yayımladı.
09.02.2023 - 15:09 |
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerdeki acı tablo her geçen dakika ağırlaşıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 10 ildeki tesislerini deprem bölgesindeki depremzedelerin kullanması için hizmete açtı. Deprem bölgesinde 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilecek.
BAKAN KASAPOĞLU PAYLAŞTI
Bakan Kasapoğlu da yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tesisleri, personelleri, bütün imkanları aziz milletimizin emrindedir!" yazarak 10 ildeki tesislerin güncel listesini paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tesisleri, personelleri, bütün imkanları aziz milletimizin emrindedir!— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 9, 2023
Deprem bölgesinde 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verdiğimiz güncel tesis listesi: pic.twitter.com/94xn5v55wM