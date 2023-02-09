Bakanlık tesislerin listesini paylaştı: 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilecek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerdeki acı tablo her geçen dakika ağırlaşıyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, 10 ildeki tesislerini deprem bölgesindeki depremzedelerin kullanması için hizmete açtı. Deprem bölgesinde 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilecek.



BAKAN KASAPOĞLU PAYLAŞTI



Bakan Kasapoğlu da yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tesisleri, personelleri, bütün imkanları aziz milletimizin emrindedir!" yazarak 10 ildeki tesislerin güncel listesini paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tesisleri, personelleri, bütün imkanları aziz milletimizin emrindedir!



Deprem bölgesinde 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verdiğimiz güncel tesis listesi: pic.twitter.com/94xn5v55wM — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) February 9, 2023