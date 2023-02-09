GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bakanlık tesislerin listesini paylaştı: 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilecek
ABONE OL

Bakanlık tesislerin listesini paylaştı: 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 ilde 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmetinin verildiği güncel tesis listesini yayımladı.

09.02.2023 - 15:09 |
Bakanlık tesislerin listesini paylaştı: 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilecek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerdeki acı tablo her geçen dakika ağırlaşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 10 ildeki tesislerini deprem bölgesindeki depremzedelerin kullanması için hizmete açtı. Deprem bölgesinde 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilecek.

BAKAN KASAPOĞLU PAYLAŞTI

Bakan Kasapoğlu da yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tesisleri, personelleri, bütün imkanları aziz milletimizin emrindedir!" yazarak 10 ildeki tesislerin güncel listesini paylaştı.

Bakanlık tesislerin listesini paylaştı: 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilecek

    GÜNCEL HABERLER

    Akkuyu NGS’den dikkat çeken güvenlik açıklaması geldi!

    Akkuyu NGS’den dikkat çeken güvenlik açıklaması geldi!

    Bakanlık tesislerin listesini paylaştı: 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilecek

    Bakanlık tesislerin listesini paylaştı: 7/24 sıcak yemek, içecek ve barınma hizmeti verilecek

    SGK deprem bölgelerinde prim borçlarını erteledi

    SGK deprem bölgelerinde prim borçlarını erteledi