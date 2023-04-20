Deprem bölgesinde müzeler kapılarını tekrar açıyor

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerince gerçekleştirilen kontroller sonrasında; 3 Nisan'da Şanlıurfa Göbeklitepe Örenyeri, 10 Nisan'da Malatya Arslantepe Örenyeri, 15 Nisan'da Adana Müzesi, 17 Nisan'da Diyarbakır ve Mardin Müzesi birimleri ile Kayseri Müzesi, Güpgüpoğlu Etnografya Müzesi, Kayseri Atatürk Evi Müzesi ve Kültepe Örenyeri yeniden ziyarete açıldı. İçinde Gaziantep ile özdeşleşen Çingene kızı mozaiği, Mars heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi depremden 73 gün sonra bugün ziyarete açıldı.



Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, 6 Şubat tarihli depremlerden Türkiye'nin kültür varlıklarının da etkilendiğini hatırlatarak, "Başta müzelerimiz olmak üzere kültür varlıklarımız için muhtelif tedbirler aldık. Yaptığımız ilk işlerden biri depremden etkilenen müzelerimizi ziyarete kapatmaktı. Daha sonra müzelerimizin içerisinde gerekli hasar tespit çalışmaları ve zarar gören eserlerimizin restorasyonları yapıldı. Akabinde Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerimiz tarafından müzelerimizin depreme karşı dayanıklılık durumları incelendi ve artık depremden etkilenen birçok müzemizin kapılarını ziyaretçilerine açmanın zamanı geldi" dedi.



'TURİZM AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ DURAKLAR'



Deprem sonrası hasar tespit ve restorasyon çalışmaları tamamlanan müzelerin kapılarını ziyaretçilerine yeniden açacağını ifade eden Coşkun, "Önümüzdeki günlerde zemin etütleri yapılan, hasar gören eserleri restore edilerek işlemleri tamamlanan müzelerimiz ziyarete açılmaya devam edecek. Depremin yaşandığı illerden biri olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzemiz dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesi. İçerisinde başta Çingene kızı mozaiği ve Mars heykeli olmak üzere birbirinden özel sahnelere, birbirinden özel mozaiklere ev sahipliği yapan Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemizi de Zeugma Örenyeri ve Yesemek Örenyeri ile birlikte bugün ziyarete açıyoruz. Bunlar sadece kültür dünyamız açısından değil, turizm açısından da çok önemli duraklar" diye konuştu.





'MÜZELERİMİZİ AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Depremden etkilenerek henüz ziyarete açılmayan müzelerde restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Coşkun, "Hem müzenin hem de kentin buna el vermesi durumunda müzelerimizi açmaya devam edeceğiz. Kültür ve sanat aynı zamanda bir direnme, hayata tutunma biçimidir. Biz müzelerimizle, sanat eserlerimizle, kültürün depremden etkilenen şehirlerimizde yeniden nefes alıp vermesi ile aslında yaşanan depremlerden mağdur olmuş insanlarımızın hayata tutunma biçimlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayatın normalleştiğini göstermek istiyoruz. Bu yüzden mümkün olan en kısa zamanda depremin yaşandığı tüm şehirlerdeki müzelerimizi ziyarete açacağız. Umarım bölgedeki vatandaşlarımız bir ucuyla müzelerimize, bir ucuyla kültür ve sanata tutunarak hayata tutunurlar, direnirler, yaşama sevinçlerini yeniden kuşanırlar" dedi.

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ, 74 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN KAPILARINI AÇTI

Gaziantep ile özdeşleşen 'Çingene Kızı' mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem nedeniyle kapandı. 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar, çeşmeler ve kentin simgesi olan milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli 'Çingene Kızı' mozaiği ile 2018 yılında ABD'den Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği mozaiklerle dikkat çeken Zeugma Mozaik Müzesi, 74 günlük aranın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.





'ZİYARETÇİLERİMİZ İLE BULUŞTUK'



Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, depremin tüm bölgeyi etkilediğini ifade ederek, müzenin hasarsız olmasına rağmen tedbir amaçlı kapattıklarını söyledi.



Hem vatandaş güvenliği hem personel güvenliği dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını ve ziyarete bu nedenle kapatıldığını kaydeden Çomak, ilk ziyaretçilerimiz sabah saatleri itibariyle gelmeye başladığını söyleyerek, şöyle dedi:





''Zeugma Mozaik Müzesi bugün itibariyle yeniden ziyaretçileri ile buluştu. 6 Şubat sabahı yaşadığımız büyük depremler dolayısıyla bizleri çok etkiledi. Biz depremin ilk saatinden itibaren genel müdürümüz ve genel müdürlüğümüze bağlı bürokratlarımızın talimatları doğrultusunda deprem acil eylem planımızı ilk saat itibariyle devreye aldık. Güvenlik tedbirleri başta olmak üzere tedbirlerimizi aldık. Ana depremden sonra çok fazla artçı deprem oldu. Hem vatandaş güvenliği hem personel güvenliği dolayısıyla gerekli tedbirleri aldık ve ziyaretleri kapatmıştık. Bakanlığımızın kararı ile Arefe günü Mozaik Müzemizi ve Zeugma Antik Kentimizi ziyaretçilerimize açtık. İlk ziyaretçilerimiz sabah 08.30 itibariyle gelmeye başladı. Kesinlikle depremi Zeugma Mozaik Müzesi olarak hasarsız atlattık. Bir çatlağımız dahi yok. Mozaiklerimiz sağlam tek bir kaybımız dahi olmadı.

Müzemiz İTÜ, TÜBİTAK ve bakanlıklarımız tarafından müzemiz denetlendi. Müzemiz bu süreçte aynı zamanda bir lojistik merkezi olarak kullanıldı. Hem personellerimiz için hem vatandaşlarımız için depremde sığınılacak bir üst konumundaydı. İlk günden bu yana elektriğimiz, sıcak suyumuz vardı buraya gelen vatandaşlarımıza ve personellerimize de böyle bir hizmet verdik. Burada hem sosyolojik hem psikolojik destekler sağladık. Çevre illerdeki Elbistan, Maraş, Adıyaman ve Hatay müzelerine de lojistik hizmet sunduk. Depremzede müze olmuş olsak da güçlü olarak ayakta kaldık. Ziyaretçilerimiz artık gönül rahatlığıyla müzemize gelebilirler.''