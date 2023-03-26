Deprem bölgesinde Japon ‘karton bölme sistemi’ kurdular

Deprem bölgesinde, barınma merkezi ve sahra hastanesi gibi toplu alanlarda Japonya’da uygulanan ‘karton bölme sistemi’ kuruldu. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademisyenleri, öğrenci ve mezunları da Japon, Türk ve Polonyalı gönüllülerden oluşan ekipte yer alarak bu çalışmalara katıldı.

Karton bölme sisteminin (KBS) afetten etkilenen bölgeye kurulması çalışmalarında, daha önce Japonya'da ve deprem, sel veya kasırgalardan etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma yardımı sağlayan Gönüllü Mimarlar Ağı (Volunraty Architects Network-VAN), Japon Shigeru Ban Mimarlık ve Polonya Wroclaw Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesinden gönüllüler yer aldı.

ÜRETİM BURSA'DA YAPILDI



Gönüllü Mimarlar Ağı, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mauricio Gabriel Morales Beltran ve Araştırma Görevlisi Ecenur Kızılörenli Kuru ile iletişime geçti. KBS için Berteks Tekstil kumaşların teminini sağladı. KBS için gerekli kağıt tüpleri bağışlayan Konfida A.Ş.’nin Bursa’daki üretim tesislerine giden Dr. Mauricio Beltran, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Gökalp Kalfa ve Mimarlık Bölümü mezunu Ozan Yaşar, 4 günlük çalışma ile kullanılması planlanan 500 ünite için gerekli 5 bin adet kağıt tüpleri montaja hazırladı.

KISA SÜREDE KURULDU



Dr. Mauricio Morales Beltran liderliğindeki Mersin Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği gönüllülerden oluşan ekip, ilk olarak Mersin Yenişehir Spor Salonuna KBS kurulumunu gerçekleştirdi. Ardından Hatay’da Expo Merkezinde, Samandağ’da kurulan sahra hastanesinde, İskenderun’da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurduğu barınma merkezinde, Reyhanlı’daki Şeyh Muhammed Bin Zayid Sahra Hastanesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri KBS’yi kurdu. KBS, depremin yaralarının sarılmasının ardından tekrar kullanılmak üzere sökülerek saklanabilecek.