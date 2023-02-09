Deprem bölgesinde fahiş fiyat insafsızlığı! Düdük ve el feneri yüzde 100 arttı

Depremin ardından ihtiyaç olan ürünlerde fiyat artışları yaşanıyor. Söz konusu fiyat artışlarına ilişkin Ticaret Bakanlığı da denetim başlattı. Yapılan açıklamada, “Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Ayrıca elektronik ticaret pazar yerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın” denildi.

Milliyet'in haberine göre; online satış platformlarında karşılaştırmalı fiyat analizi yapılan sitelerde, düdük ve pilsiz el feneri setinin son bir haftada yüzde 100’ün üzerinde fiyat artışı yapıldığı görülüyor. Bu setin fiyat 90 liradan 186 liraya çıkmış durumda. Dört kişilik çadırın fiyatı ise 7 Şubat’ta 2 bin 630 lira iken, dün itibarıyla 3 bin 347 liradan satışta sunuluyor. Yine bir uyku tulumunun ise 6 Şubat’tan 8 Şubat’a kadar fiyatının 255 liradan 268 liraya çıktığı gözlemleniyor. 6 Şubat’ta 499 liradan satılan powerbank’in fiyatı ise 7 Şubat itibarıyla 575 liradan satışta. Depremden etkilenen bölgelerde ihtiyaç olan ürünlerden biri de pil. Bazı online satış platformlarında depremin yaşandığı ilk gün 59 liradan satılan ince kalem piller dün itibarıyla 87 liraya çıktı.

BATTANİYE FİYATI ARTTI

Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç olan ürünlerden biri de ısıtıcılar. 7 Şubat’ta 269 liradan satılan ısıtıcılar dün itibarıyla 283 liraya çıkmış durumda. 89 liradan satışa sunulan polar battaniyelerin fiyatı da 182 liraya çıktı. Bebekler için devam sütünün fiyatı ise 6 Şubat’ta 259 lira iken, bu ürünün fiyatı 8 Şubat itibarıyla 276 liradan satışa sunuluyor.

YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önceki günkü açıklamasında, “Ülkemizin depremle mücadele ettiği bu elim dönemde, haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak, hiçbir suistimal cezasız kalmayacak” denilmişti.