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‘Deprem bölgesinde en yakın Kızılay hizmet noktası nerede’ uygulaması başladı

Kızılay, afetzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için ‘Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede’ uygulamasını başlattı. Afetzedeler Kızılay’ın Whatsapp hattına konumlarını göndererek kendilerine en yakın hizmet noktasının konum bilgisine anında ulaşabilecek.

20.02.2023 - 11:42 | | DHA
‘Deprem bölgesinde en yakın Kızılay hizmet noktası nerede’ uygulaması başladı

Kızılay’ın “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede” başlığı ile kullanıma aldığı 05521683086 numaralı Whatsapp hattına konumunu gönderen afetzedeler bulunduğu konuma en yakın beslenme hizmeti veren kurum ve kuruluşların noktalar ile çadır kentlerin konum bilgilerine ulaşabilecek.

‘Deprem bölgesinde en yakın Kızılay hizmet noktası nerede’ uygulaması başladı

Hat, afetzedelerden gelen konum bilgilerine en kısa sürede cevap vererek ‘Kızılay ve diğer hizmet noktalarının’ 3 adet konum bilgisini gönderecek. 

‘Deprem bölgesinde en yakın Kızılay hizmet noktası nerede’ uygulaması başladı

Uygulamaya süreç içerisinde gelişecek sosyal marketler, sağlık hizmetleri vb. kamu hizmet noktalarının eklenmesi hedefleniyor.

‘Deprem bölgesinde en yakın Kızılay hizmet noktası nerede’ uygulaması başladı

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