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Deprem anında ne yapmalı, nasıl önlemler almalı? İşte hayat kurtaracak öneriler

Deprem anında panik halinde iken yapılan bilinçsiz hareketler, canımızı kurtarmaya çalışırken aksine daha da tehlikeye atıyor. Bu yüzden, deprem eğitimi ve bilinci çok önemli. Peki o anlarda neler yapmalıyız? İşte, arama kurtarma uzmanlarından hayat kurtaracak o öneriler.

22.02.2023 - 12:59 |
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Çok basit. Ama hayati önem taşıyor. Çünkü deprem anında hayatta kalma şansınızı artırıyor.

Depreme nerede ve ne zaman yakalanacağız belli değil. Ama önlemini almanız o sırada ne yapmamanız gerektiği bilmek çok önemli.

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Evinizde alacağınız önlemler de çok önemli.

Odalardaki eşyaların ise deprem anında yıkılmaması lazım yani sabitlenmesi gerek.

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Banyo ve mutfaktan ise uzak durmak gerekiyor. Buzdolabı, bulaşık makinası gibi ağır eşyalar güvenli gibi gözükse de riskli.

Cep telefonunuzu da idare kullanmalısınız. En önemli ise deprem anında sakin kalıp panik yapmamak.

Doğru bir afet planı ailecek yapılmalı. Çocuklara da oyunlarla öğretilmeli.

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