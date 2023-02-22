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Çok sayıda kişinin öldüğü sitenin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman’da depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı'nın müteahhidi mahkemece tutuklandı.

22.02.2023 - 17:07 | | İHA
Çok sayıda kişinin öldüğü sitenin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremde Adıyaman’da yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı Burak Yapı'yla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Çok sayıda kişinin öldüğü sitenin müteahhidi tutuklandı

Açılan soruşturma çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burak Yapı müteahhidi Kazım Oğuz, merkeze bağlı Kuşakkaya köyünde kaldığı adreste gözaltına alındı.

Çok sayıda kişinin öldüğü sitenin müteahhidi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığına getirilen Kazım Oğuz, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Kazım Oğuz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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