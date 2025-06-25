Denizli'nin gizli cenneti Honaz ilçesi; merkeze 10 kilometre uzakta! Şifa arayan da gezmek isteyen de buraya geliyor

Honaz'ın tarihçesi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Verimli toprakları, ekonomik zenginlik gösteren iklimi, yeraltı zenginlikleri, jeolojik yapısı; Honaz'ın diğer Ege toprakları gibi çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmasında en büyük etkendir.

FRİGİA İLE KARİA BÖLGELERİNİ AYIRIYOR

Ve yine Honaz'ın Frigia ile Karia bölgelerini ayırması, savunmaya elverişli bir konumda olması; bütün medeniyetlerin dikkatini Honaz'a çevirmesine neden olmuştur. Frigia, Lidya, Helenizm, Bergama, Roma, izans,Selçuklu, Osmanlı kültür ve tarihinin izlerini taşımaktadır.

1207 YILINDAN İTİBAREN TÜRKLERİN KONTROLÜ ALTINA GEÇTİ

Türklerin Anadolu'ya gelişinden sonra Bizans ve Türkler arasında birkaç kez el değiştiren kent, 1207 yılından itibaren Türk egemenliğine geçmiştir.

1428'DEN İTİBAREN OSMANLI TOPRAĞI

Beylikler döneminden sonra, Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı egemenliğine girmişse de Timur badiresinden sonra, bir süre tekrar Germiyanoğulları'na geçmiş, 1428'den itibaren de tekrar Osmanlı Devleti'nin Anadolu Beylerbeyliği'ne bağlı bir liva ve sancak merkezi olmuştur.

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1914 YILINDA BELEDİYE KURULDU, 1987 YILINDA İLÇE OLDU

Honaz'da idari bakımdan köklü değişiklik 20. yy başlarında gerçekleştirilmiştir. 1914 yılında belediyenin kurulmasıyla resmi hizmetler de artmaya başlamıştır. 1987 yılına kadar Denizli İline bağlı bir nahiye olan Honaz, 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşmuştur.

HONAZ'DA GEZİLECEK YERLER

Honaz Dağı Milli Parkı - Honaz

Honaz Dağı Milli Parkı, Denizli Honaz, Pamukkale ve Serinhisar ilçeleri sınırları içinde yer alan Honaz Dağı ve çevresinden oluşur. Honaz Dağı yüksekliği 2.571 metre rakımla Ege Bölgesi’nin en yüksek noktasıdır. Akdeniz ikliminin hakim olduğu milli park; flora, fauna ve jeolojik olarak zengin özellikler göstermektedir. Ormanlarla kaplı olan dağın özel iklim koşulları dolayısıyla bitki çeşitliliği zengin olup, çevresindeki diğer alanlardan daha çok bitki türü bulunmaktadır.

Saklı Göl- Honaz



Saklı Göl ya da diğer adıyla Yukarı Dağdere Gölü çam ağaçları arasında oldukça güzel manzaraya sahip doğal bir göldür. Gölün çevresinde piknik yapılabilir. Günübirlik geziler ve doğa yürüyüşleri için ideal bir alandır. Suyu tatlı olup, tatlı su balığı bulunmaktadır.

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Colossae Antik Kenti - Honaz

Denizli ilinin 25 km. doğusunda, Honaz ilçesinin 2 km kuzeyinde yer almaktadır. Denizli-Ankara karayolunun 16. km.sinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nden, Honaz'a giden karayolu Colossae kentinin içinden geçmektedir. Antik kent, Honaz (Cadmos) dağının kuzeyinde, Aksu çayının kenarına kurulmuştur. Antik çağdan beri kullanılan güney şark yolu üzerindedir. Büyük Frigya içinde bulunan en önemli merkezlerdendir. Ksenephon'a göre Frigya'nın 6 büyük kentinden biridir.

DEPREM VURMUŞ

Pers egemenliğinde de en parlak çağlarını yaşamıştır. MÖ. III. yüzyıldan itibaren Hierapolis ve Laodikeia'nın kurulması ile önemini yitirmiştir. MS. I. YY.'da Neron döneminde meydana gelen depremle harap olmuştur.

KENT DEPREMDEN DOLAYI TERK EDİLMİŞ

MS. 692-787 yıllarında şimdiki Honaz ilçe merkezinin bulunduğu yerde Chonae adıyla kurulan kent deprem nedeniyle tamamen terk edilmiştir. Chonae kentinde, St. Micheal kilisesinin bulunduğunu eski kaynaklardan öğrenmekteyiz. Osmanlı dönemine ait bir kale kalıntısı mevcuttur.

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ODA TİPİ MEZARLAR VAR

Colossae antik kentinin kalıntılarına, Akropol olan, höyük tepesi ile çevresindeki arazilerde rastlanmaktadır. Höyüğün kuzeyindeki bölgede kayaya oyulmuş oda ve ev tipi mezarlar bulunmaktadır.

Kaklık Mağarası -Honaz

Kaklık Mağarası Denizli Ankara karayolunda Denizli il merkezine 30 kilometre mesafede Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'ndedir. Mağara içerisinde termal su bulunmaktadır.

SUYU CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELİYOR





Berrak, renksiz ve kükürt kokulu olan suyun bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıca mağaranın yakınında yüzme havuzu, küçük amfi tiyatro, seyir alanları, kafeterya ve kameriyeler mayıs 2002 tarihinden itibaren ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur.





Kaklık Mağarası'nın doğrudan güneş ışığı alan ve sürekli su damlayan duvarlarında, sık bir yosun ve küçük yapraklı sarmaşık türü bitkiler bitmiştir. Aydınlanmaya bağlı olarak gün içinde yeşilin değişik tonlarını alan bu bitkiler mağaraya ayrı bir güzellik katmıştır.

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ÇINARALTI ŞELALESİ VE ASTIM MAĞARASI

Denizli'nin Honaz ilçesinde Çınaraltı Şelalesi, doğal güzellikleri, otantik manzarası ile başta yöre halkı olmak üzere yerli ve yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi haline geldi.

20 dönüm arazi üzerine olan bölge bir de restoran var. Restoran manzarasında 5 metre yüksekliğindeki doğal şelalesi, 150 yıllık un değirmeni ve bin yıllık astım mağarasıyla misafirlerine yeşille bezenmiş tarihi bir doku içerisinde nefes alma fırsatı sunuyor.