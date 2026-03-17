Denizli’de sabit radar noktaları belli oldu

Türkiye genelinde Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte kara yollarında yoğunluk beklenirken, hız denetimleri de artırıldı. Bayram ziyaretleri ve tatil planları kapsamında yola çıkacak sürücüler için sabit radar ve elektronik denetleme sistemleri aktif şekilde kullanılacak.

Sabit radar sistemleri, çevreyolları ve otoyollarda yol üzerine kurulan platformlardaki kameralar aracılığıyla araçların hızını tespit edebiliyor. Bunun yanı sıra şehir içi yollarda bulunan TEDES direkleri üzerinden de hız kontrolleri yapılırken, sınırların aşılması halinde araç plakalarına otomatik olarak ceza uygulanıyor.

Şehir içinde hız sınırı 50 kilometre olarak uygulanırken, yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren cezai işlem başlatılıyor. İhlalin oranına göre cezalar kademeli olarak artarken, yüksek hız aşımlarında ceza tutarı 30 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Yerleşim yeri dışında ise hız sınırları yol türüne göre değişiklik gösteriyor. Çift yönlü karayollarında 90 km, bölünmüş yollarda 110 km, devlet otoyollarında 130 km ve yap-işlet-devret otoyollarında 140 km hız sınırı uygulanıyor. Bu yollarda da hız ihlallerine göre benzer şekilde kademeli ceza sistemi devreye giriyor.

Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde paylaşılırken, gezici radar uygulamalarının konum bilgisi ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmıyor. Yol kenarlarında bulunan mobil radar ekipleri için sürücüler, “Radar Hız Kontrolü” uyarı levhaları ile bilgilendiriliyor.

Yetkililer, sürücülerin radar noktalarını takip etmek yerine hız limitlerine uyarak seyahat etmelerinin hem can hem de mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.