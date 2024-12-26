Denizli'de kasaptan aldığı tavuk sonu oldu! Yatağında bu halde buldular

Olay, 12 Mayıs'ta Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandığı Ümit Yeşil ile birlikte yaşayan Cennet Özveren, yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı. İlk otopside ölüm nedeni belirlenemeyen Özveren'in cenazesinden alınan numuneler, ileri tetkik için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yapılan araştırma kapsamında Ümit Yeşil'in ifadesine başvuruldu. Yeşil, olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söyledi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporunda, Cennet Özveren'in tavuk zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi. Bunun üzerine Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi'nde kızarmış tavuk satan Sezgin Demir, dün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Cennet Özveren ile Ümit Yeşil'in, tavuğu yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye gittikleri ve dört saatlik tedavinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

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