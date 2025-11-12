Denizli’de kamyonet evin bahçesine uçtu; 1 ölü 3 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.11.2025 - 19:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DENİZLİ (İHA)

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 20 L 6668 plakalı kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bir evin bahçesine daldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kamyonette bulunan bir kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

