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Denizli'de geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın! Alevler her yeri sardı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında gökyüzünü kaplayan siyah duman şehrin her yerinden görünürken, yanan tesisin yanında bulunan doğal gaz dolum tesisine alevlerin sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük çaba sarf etti.

29.07.2023 - 15:43 | | DHA

Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki geri dönüşüm depolama tesisinde, bugün saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tesisten yükselen siyah duman şehrin her yerinden gözüktü. İtfaiye ekipleri, tesisin dört bir yanından alevlere müdahale etti.

Denizlide geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın Alevler her yeri sardı

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de itfaiye ekiplerine destek verdi. Alevlerin yükseldiği kimyasal katı atık maddelerinin bulunduğu tesisin yanında bulunan doğal gaz depolama alanına yangının sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri dolum tesisi ile yanan tesis arasında duvar oluşturup sürekli su sıktı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 4 saat sonra kontrol altına alındı. Tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.

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