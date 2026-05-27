Denizdeki ceset ihbarı korkuttu! Gerçek bambaşka çıktı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi sahil şeridinde denizde hareketsiz duran bir cisim gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevre güvenliği alarak, denizde belirtilen noktada titiz bir inceleme başlattı.

Yapılan detaylı kontroller sonucunda ceset sanılan karartının dalgaların arasında kalan bir kaya parçası olduğu tespit edildi. İhbarın asılsız çıkmasıyla birlikte derin bir nefes alan ekipler, olay yerinden ayrıldı.