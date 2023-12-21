Denizde görülen obje ekipleri harekete geçirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sahile giden vatandaşlar, deniz yüzeyinde mayına benzer bir objenin olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen polis ekipleri, objenin bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde objenin bir duba olduğunu tespit etti.







Paniğe sebep olan dubanın iş makinesi ile sahilden kaldırılacağı öğrenildi.