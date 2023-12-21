GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Denizde fırtınaya yakalanan 30 göçmeni balıkçılar kurtardı
ABONE OL

Denizde fırtınaya yakalanan 30 göçmeni balıkçılar kurtardı

Aydın'dan Yunanistan'a gitmek isteyen ancak denizde sağanak ile fırtınaya yakalanan lastik bottaki 30 kaçak göçmen, Türk balıkçılar tarafından kurtarıldı. Tekneye alınan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

21.12.2023 - 14:24 | | Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)
Denizde fırtınaya yakalanan 30 göçmeni balıkçılar kurtardı

Olay, sabah saatlerinde İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili açıklarında meydana geldi. Aydın Kuşadası ilçesinden, Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da olduğu lastik bottaki 30 kaçak göçmen, denizin ortasında sağanak ve fırtınaya yakalandı. Zor anlar yaşayan lastik bottaki göçmenlerin imdadına Türk balıkçılar, yetişti. Balıkçılar, 5 saat lastik botla sürüklendiği belirtilen kaçak göçmenleri kurtarıp, tekneye aldı. Teknenin kaptanı Ali Sarıhan, durumu telsizle Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kaçak göçmenler, olay yerine kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik botu eşliğinde Kuşadası Balıkçı Barınağı'na getirildi. Burada Sahil Güvenlik ekiplerince teslim alınan kaçak göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

'CİHAZLAR SAYESİNDE BİLE YÖNÜMÜZÜ BULMAKTA ZORLANDIK'

Kuşadası açıklarında lastik botu fark ettiklerini anlatan balıkçı teknesinin kaptanı Ali Sarıhan, "Pamucak Sahili açıklarında ağ atmış çekiyorduk. Birden bir mülteci botu ortaya çıktı. Bize doğru geldiler ve tekneye aldık. Sahil Güvenlik ekiplerine durumu anons ettik. Kısa sürede yanımıza gelip, mültecileri limana kadar getirmemizi istediler. Tekneye aldığımız çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu göçmenlere sıcak çorba ikram ettik. Hava sisli ve pusluydu, bizler cihazlar sayesinde bile yönümüzü bulmakta zorlanırken, onların bu havada neden denize açıldıklarını bilmiyorum" diye konuştu. (DHA)

Haberin Devamı

 

GÜNCEL HABERLER

Ehliyet ve kimlik yenile ile ilgili tarih açıklandı! Dikkat çeken kargo detayı...

Ehliyet ve kimlik yenile ile ilgili tarih açıklandı! Dikkat çeken kargo detayı...

Muhtar cinayetinde aynı aileden 4 kişiye verilen ceza belli oldu

Muhtar cinayetinde aynı aileden 4 kişiye verilen ceza belli oldu

İzmir'de sağanak; körfez çamur rengine büründü

İzmir'de sağanak; körfez çamur rengine büründü