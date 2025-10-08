Deniz yok ama oltaya rekor takıldı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.10.2025 - 07:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Keban Baraj Gölü’nde balık tutan amatör bir balıkçı, 32 kiloluk dev sazan balığı yakalayarak görenleri hayrete düşürdü. Dev balıkla verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Elazığ’da amatör balıkçılık yapan bir vatandaş, Keban Baraj Gölü'nde gerçekleştirdiği balık avı sırasında adeta hayatının avını yaptı.

Güzelyalı köyü mevkiinde oltasını suya bırakan balıkçı, kısa süre sonra büyük bir balığın oltaya takıldığını fark etti.

Uzun süren uğraşın ardından dev sazanı kıyıya çekmeyi başaran balıkçı, balığın tam 32 kilogram ağırlığında olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Dev balığı yakaladıktan sonra hatıra fotoğrafı çektiren ve bu anı sosyal medyada paylaşan balıkçı, kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşılan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Bölge halkı, Keban Baraj Gölü’nün bu denli büyük balıklara ev sahipliği yapmasının dikkat çekici olduğunu belirtti.

