Deniz Poyraz davasında 'reddi hakim' talebini üst mahkeme reddetti

Olay, geçen yıl 17 Haziran'da Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne çalışan Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırıyı gerçekleştiren Gencer, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Gencer, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası talep edildi.

Davanın 3'üncü duruşması geçen 29 Nisan'da İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, mahkeme heyeti, salonda hazır bulunan avukatların tamamının tutanağa geçirilmesi talebini reddetti. Heyet, çapraz sorgu için sadece vekillere izin verileceğini söyledi. Bunun üzerine İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel ve Poyraz Ailesinin avukatı Türkan Aslan Ağaç, heyette bulunan hakimler için 'reddi hakim' talebinde bulundu. Reddi hakim talebini reddeden mahkeme heyeti, bu talep için dava dosyasının mahkeme heyetinin yazılı görüşüyle birlikte değerlendirilmek üzere İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Talebi değerlendiren İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, davada hakimin reddi veya çekilmesi koşullarının bulunmadığını belirtip, 'reddi hakim' taleplerinin reddine karar verdi. Sanık Gencer'in yargılanmasına 18 Temmuz'da devam edilecek.