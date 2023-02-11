Deniz Baykal hayatını kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

ANKARA'DA EVİNDE UYURKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, "Yarım saat önce, Baykal'ın ailesi tarafından Engin Altay'ın aranıp bu bilginin aktarıldığı söylendi. Son günlerde gribal enfeksiyon geçirdiğini söylemek mümkün. Ankara'da evinde uyurken hayatını kaybettiğini öğrendik." ifadelerini kullandı.

SİYASİLERDEN BAYKAL İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşehrimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal’a Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm CHP ailemize başsağlığı diliyorum.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş: Antalya milletvekili ve önceki dönem genel başkanlarımızdan Deniz Baykal’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Öğrencilerimin önünde kara tahtada tebeşir kullanan beni, milletimizin önüne çıkaran, siyaset yapmamı sağlayan değerli büyüğüm, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

CENAZE PROGRAMI

Cenazeye ilişkin CNN Türk'e bilgi veren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, salı günü TBMM'de tören, çarşamba günü Antalya'da cenazesinin yapılacağını söyledi.

DENİZ BAYKAL'IN HAYATI

20 Temmuz 1938 yılında Antalya’da doğdu. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulu’ndan, 1955 yılında Antalya Lisesi’nden mezun oldu. 1959 yılında ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1960 yılında yüksek lisansını yaptığı sırada asistan olarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra ‘Rockefeller Foundation’ bursu ile ABD’de kalıp Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü.

1963’te Olcay Baykal’la yaptığı evlilikten biri kız (Aslı Baykal) biri erkek (Ataç Baykal) iki çocuk sahibidir.

Siyasetle 1960’lı yıllara doğru öğrenci hareketlerine katılmakla tanışan Baykal, CHP’nin 1965 genel seçimlerindeki yenilgisinin nedenini analiz ettiği ve daha sonra doçentlik tezine dayanak olacak olan raporla CHP yönetiminin dikkatini çekmeyi başardı. Doçent olduğu yıl 1968’de CHP’ye girerek siyasal yaşama atıldı. 14 Ekim 1973’de yapılan genel seçimlerde CHP Antalya milletvekili seçildi.

Seçimlerden sonra 1974’te Bülent Ecevit başkanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinden Maliye Bakanı oldu.

1978’de kurulan 3.Ecevit hükümetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. Deniz Baykal bu dönemde CHP parti meclisi ve merkez yürütme kurulu genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1979 Ekim ara seçimlerden sonra toplanan olağanüstü CHP kurultayında parti yönetimini ağır şekilde eleştirdi.

12 Eylül 1980 askeri müdahelesinden sonra bir süre Ankara’da Ordu Dil Okulu’nda gözetim altında tutuldu.

1982 Anayası’nın 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında ise siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra “yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü” gerekçesiyle bir grup CHP’li ve AP’li politikacıyla birlikte Çanakkale Zincirbozan Askeri Tesisleri’nde 2.kez gözetim altına alındı.

Siyasi yasaklı olmasına karşı 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi’ne (SODEP)’e dahil oldu. Bu partinini Sosyaldemokrat Halkçı Parti’yle(SHP) birleşmesiyle SHP’li oldu. Eylül 1987’deki genel seçimlerde SHP’den Antalya milletvekili seçildi. SHP’de önce grup başkanvekililiği daha sonra genel sekreterlik görevlerinde bulunan Baykal, Haziran 1988’DE göreve başladığı genel sekreterlikten 10 Eylül 1990’da istifa etti. Temmuz 1990’dan başlayarak SHP’de olağanüstü kurultaylarda Genel Başkan Erdal İnönü’nün üç defa karşısına çıktı fakat başarılı olamadı. Genel sekreterlik istifasından sonra SHP parti içi muhalefetinin önderi oldu.

Deniz Baykal Antalya milletvekili olarak Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlementolararası Komitesi eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlementerler Meclisi üyeliğine seçildi.

TBMM Dışişleri Komisyon üyeliğinde bulundu. Temmuz 1992’de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla 9 Eylül 1992 tarihinde toplanan CHP Kurultayında Genel Başkanlığa seçildi. 54 yaşında genel başkan oldu.

30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP koalisyon hükümetinde Başkan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. Türkiye 24 Aralık 1995’te erken seçimlere gitti.

24 Aralık 1995 milletvekili genel seçimlerinde yeniden Antalya milletvekili oldu. ANAP-DYP koalisyonu kurulunca Dışişleri Başbakan Yardımcılığı görevlerinden ayrıldı. 23 Mayıs 1998 tarihinde yapılan CHP 27.Olağan Kurultayında genel başkanlığa 3.kez seçildi.

22 Nisan 1999 tarihindeki seçim sonuçları nedeniyle istifa eden Baykal, 30 Eylül 2000 tarihinde Ankara’da toplanan CHP 11. Olağanüstü Kurultayında yeniden seçileren üçüncü kez CHP Genel Başkanı oldu.

Deniz Baykal TBMM’de 22.Dönem Ana muhalefet partisi genel başkanı olarak görev yaptı. 2003 Ekim ayında 30.kurultayda tekrar genel başkanlığa seçildi. 2004 Temmuz ayında muhaliflerden Mustafa Sarıgül’e karşı olağanüstü kurultayda güvenoyu aldı.

29 Ocak 2005’te yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda rakibi Mustafa Sarıgül’ü yenerek genel başkanlık görevine devam etti. 26 Nisan 2008’de yapılan CHP 32.Olağan Kurultayı’nda tekrar genel başkan seçildi. Fakat 10 Mayıs 2010 tarihinde genel başkanlık görevinden istifa etti.

Deniz Baykal 2011 ve Haziran 2015 genel seçimlerinde CHP’den Antalya milletvekili seçildi. 2015 genel seçimlerinden sonra meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla 23 Haziran 2015 günü 25.dönemin ilk oturumunu açtı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 30 Haziran 2015’te yapılan TBMM Başkanlık seçimlerinde aday gösterildi fakat seçimi kaybetti.

CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal 16 Ekim 2018 tarihinde Ankara’daki evinde rahatsızlandı. 79 yaşındayken rahatsızlanan Baykal yüksek ateş şikayetiyle yakınları tarafından önce özel bir hastaneye ardın da İbni Sina Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar Baykal’ın rahatsızlığı için, “Yüksek ateş nedeniyle hastaneye geldi. Üst solunum yolu efenskyionu var, tedavisi sürüyor diye” bilgi verdi.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahattin Güzel ise Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili, “Stant koyduk. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Bilinci açık. Durumunun daha iyiye gideceğini umut ediyoruz. Beyin fonksiyonları yerinde. Sol kol ve bacağında hafif güçsüzlük var.” Diye açıklama yapmıştı. Deniz Baykal halen 2018-CHP 27.dönem Antalya milletvekili olarak görevine devam etmektedir.