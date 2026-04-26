Dengesini kaybetti, bariyerlere çarptı: Avcılar'da motosiklet faciası!

Kaza, akşam saatlerinde D-100 Karayolu Üniversite Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü istikametine motosikletle seyir halinde bulunan Sezer Can Avşaroğlu, bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletten düşen Avşaroğlu, bariyerlere çarptı.

Ağır yaralanan Sezer Can Avşaroğlu'nun yardımına yoldaki diğer motosikletliler yetişti. Başındaki kaskı çıkarılan Avşaroğlu için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan sürücüyü Avcılar'daki özel hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Sezer Can Avşaroğlu kurtarılamadı. Avşaroğlu'nun ölüm haberini duyan yakınları hastaneye akın ederek gözyaşı dökerken, polis de önlem aldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediliyor.