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Demre, Finike ve Kumluca'da vergi ödemelerine 1 ay erteleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Antalya'nın Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin aralık sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin 1 ay ertelendiğini duyurdu.

13.12.2022 - 19:01 | | DHA
Demre, Finike ve Kumluca'da vergi ödemelerine 1 ay erteleme

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız, 12 Aralık tarihinde Antalya ilinin Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde meydana gelen selden etkilenen mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

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