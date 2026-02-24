Demirören Yayınları, ‘Külliye'de Ramazan’ etkinliklerinde stantta ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Haberin Devamı

‘İlahi Çizgiler – Hat Sanatının Öncüleri’ adlı eserin yazarı Prof. Dr. Süleyman Berk stantta okurları ile bir araya geldi.

‘HÜSN-İ HAT, HEM MESAJ HEM ESTETİK UNSURDUR’

Prof. Dr. Süleyman Berk, geleneksel sanatlar içerisinde hüsn-i hat sanatının özel bir yere sahip olduğunu belirterek, “Hüsn-i hat dediğimiz güzel yazı sanatı, geçmişten günümüze kadar önemini korumuş ve insanların ilgisini çekmiş bir sanattır. Osmanlı döneminde padişahtan halka kadar geniş bir kesimin ilgi duyduğu, birçok kişinin meşk ettiği bir sanat olmuştur. Bu sanatla çok kıymetli kitaplar, mushaflar yazılmış; mimari eserler süslenmiştir. Hem insanlara mesaj aktaran bir sanat olmuş hem de mimaride ve farklı alanlarda estetik bir süsleme unsuru olarak kullanılmıştır” dedi.

‘SANATIN GELİŞİMİNDE ÖNCÜ HATTATLAR VAR’

‘İlahi Çizgiler – Hat Sanatının Öncüleri’ kitabının hazırlık sürecine ilişkin bilgi veren Berk, fikrin yayınevinden geldiğini belirterek, “Bir birikimim ve arşivim vardı. Bu teklif geldiğinde Demirören Yayınları bu birikimi çok güzel değerlendirdi. Yaklaşık bir yıl süren bir hazırlık süreci oldu. Hemen hemen her hafta birkaç gün yayınevine giderek grafikerle birlikte çalıştık. Kağıt seçiminden grafik düzenine, baskısından tasarımına kadar büyük bir özen gösterildi ve okuyucuların beğendiği bir eser ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

‘ÖNEMLİ MÜZE VE KOLEKSİYONLARDAN YARARLANDIK’

Kitapta yer alan eserlerin belirlenme sürecine ilişkin konuşan Berk, öncelikle kitaba dahil edilecek öncü sanatkarları tespit ettiklerini, ardından bu sanatkarların eserlerini bir araya getirdiklerini söyledi. Berk, “Bu süreçte İstanbul’daki önemli müzelerden ve özel koleksiyonlardan faydalandık. Özellikle Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Galata Mevlevihanesi Müzesi arşivlerinden yararlandık. Ayrıca özel koleksiyon sahipleri de eserlerini bizimle paylaştı. Bu tür yayınların sanatın doğru öğrenilmesi ve gelişmesi açısından çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bu nedenle Demirören Yayınları’na teşekkür ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

‘Külliye’de Ramazan’ etkinlikleri boyunca Demirören Yayınları standında hem ‘Mimar Sinan Yapıları’ hem de ‘İlahi Çizgiler – Hat Sanatının Öncüleri’ kitapları ziyaretçilerin ilgisine sunulmaya devam edecek.