Demirören Medya’nın TEKNOFEST standı yoğun ilgi gördü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde bu yıl 7’inci kez gerçekleştirilen ve 4 gün boyunca süren TEKNOFEST’te Demirören Medya Grubu’nun standı yoğun ilgi gördü.

Adana Şakirpaşa Havalimanında düzenlen TEKNOFEST Akdeniz’de açılan Demirören Medya standının ortasına kurulan podcast deneyimleme merkezi dikkat çekti. Aynı zamanda Radyo D’nin Adana stüdyosuna da dönüştürülen podcast odası, geleceğin iletişimcilerine medya teknolojilerini deneyimleme imkanı sunuldu. Podcast deneyimi yaşayan gençlere, bu deneyimi unutulmaz hale getirmek için hazırlanan stüdyo kayıtları USB olarak takdim edildi.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de yer aldığı stantta “green box” adı verilen sanal stüdyo ise gençlerin ilgi odağına haline geldi.

Meslek lisesi öğrencilerinin tasarladığı ‘Demircan’ isimli robotun TEKNOFEST odağında hazırladığı sorular katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

Soruları doğru bilen gençlerin hatıra fotoğrafı, ‘TEKNOFEST Adana Hatırası’ olarak hediye edildi.

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Yeni nesil yayıncılık ve geleceğin medya teknolojilerinin yanısıra günlük gazetelere de yer verilen stantta, Demirören Medya Grubu’na bağlı Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ziyaretçilere ücretsiz dağıtıldı.

Standın ilgi çeken bölümlerinden biri ise standı ziyaret eden gençlerin CV’lerini online olarak oluşturulduğu kariyer merkezi oldu. CV’sini yükleyen gençler, 1 yıllık D-Smart GO üyeliğine hak kazandı.

Demirören Medya stantında ayrıca gazetevatan.com ‘un Adana’ya özel olarak hazırladığı, bölgeye ait haber ve içeriklerin yer aldığı web sitesinin de tanıtımı yapıldı.

Demirören Medya standını, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da ziyaret etti.

Öte yandan, festival boyunca 7/24 esasına göre D-Smart 68. kanaldan ve D-Smart GO üzerinden “TEKNOFEST TV” yayınları gerçekleştirildi.

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