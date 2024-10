Demirören Medya'nın görüntüleri dünya basınında yer aldı

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sonrası Demirören Görsel Medya Muhabiri Uğur Yıldırım'ın fotoğrafları dünyada yankı buldu. Uğur Yıldırım Lübnan'dan şu bilgileri aktardı:

Savaşı anlatmanın pek çok yolu var. Cenazelerde sivillerin zarar gördüğünü göstermek istiyordum. İsrail sadece askeri yerleri vurmuyor. Her yer her an hedef olabilir. 1 yaşındaki Ivana bebeğin fotoğrafları da çok acıydı.

Demirören Görsel Medya servisi olarak partner kuruluşlara servis ediyoruz. Binlerce gazeteci var Beyrut’ta dünyanın gündemi burada. Bir fark oluşturabilmek için geldik.

Bu çocuklar zorunlu olarak göç ettirildi. Ben de bir babayım çocuklarımızı pamuklara sarmak isteriz, Lübnanlı çocuklar için de istiyoruz. Lübnan devleti temel şeylerini karşılamadığı için savunma sistemi de yok. Herkes açık hedef. İsrail her noktayı vuruyor. Sivil-asker ayrımı yok.