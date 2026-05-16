Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı: Algoritmayla karalama yapılıyor

Televizyonları hedef göstermenin haksızlığı olduğunu belirten Yancı, 'Sanal medyada her türlüğü sapkınlığa izin var. Dijital medyada çocuklar savunmasız bırakılıyor. Sanaldaki yıkıcılığa neden sessiz kalınıyor? Bu gidişle sadece ABD dizileri kalacak.' dedi.

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı'nın açıklamalarından satır başları şöyle; Son dönem bize medyanın ne kadar önemli olduğunu, iletişim alanının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Özellikle İran ile başlayan savaşla beraber psikolojik harp videolarının arka arkaya yayınlandığını gördük. Keza İran'da ilk vurulan yerlerden bir tanesi neresiydi? İran Devlet Televizyonu'ydu.

Bu medya konusu aslında biz bence ülke olarak çok böyle anlayamadık önemini. Çok ileri silahlara sahip olabilirsin veya çok güçlü olabilirsin ama medya konusunda zayıfsan özellikle psikolojik üstünlük başka ülkelerin elindeyse o zaman ciddi şekilde sıkıntıya düşüyorsun.

Zaten bu son savaşlarda neyi gördük? İşte Amerika ciddi psikolojik harp yürüttü İranlılar üzerinde. İran kendi propaganda videolarını sürekli arka arkaya ki devletler artık şöyle bir şey yapıyorlar; Bunun için özel ekipler var. O psikolojik harp videolarını hazırlıyorlar o ekipler ve servis ediyorlar. Burada amaç ne? Kendi toplumunu, milletini diri tutmak, güçlü tutmak, zinde tutmak, bir arada tutmak. Öbür yandan da karşı tarafın moralini bozmak.

Mesela bu İran Savaşı'da neyi gördük? Hemen Elon Musk ne yaptı? Starlink uydularını gönderdi. Niye gönderdi bunları? Oradaki iletişim kesilmesin. İşte X'e, Instagram'a, YouTube'a veya bu benzeri yerlere iletişim kopmasın. Oradan istenilen şekilde Amerikan propagandası yapılabilsin diye. Şimdi de bunun farkında olmamız lazım. Yani şimdi baktığında Amerika orada tutup işte İranlıların iyiliği için bu uyduları göndermiyor veya bu mecraları oraya durduk yere açmıyor.

"GAZZE'DE BATI MEDYASI KÖR KALDI"

Dünyadaki birçok medya kuruluşunda İsrail etkisi var. Gazze konusunda Batı medyasının ne kadar kör kaldığın gördük. İsrail ile güdümlü çalıştığı için, bu da bütçe ve yatırımla oluyor. İsrail'in aleyhine olan her şeye karşı oradaki medya kuruluşlarının sansürcü bir kafa ile görmediklerini fark ettik.

"ANA AKIM MEDYA EMNİYET SUBABI"

X, META, TikTok kendiliğinden olmadı. Sanal medya devlerinin arkasında devletler var. Ana akım medya emniyet subabı. Hata varsa aksiyon alınıyor, sanal medyada yok.

(Kayseri'deki provokasyon olayı) Ana akım medya o gün, o provokasyonun sönümlenmesi konusunda ciddi bir görev üstlendi. İyi ki ana akım medya var diyoruz, bütün TV kuruluşlarına diyorum.

Sanal medya yalanları tekrarlıyor. Yalan o kadar tekrarlanıyor ki herkes inanıyor.

"15 TEMMUZ'DA ANA AKIM MEDYA TARİHİ ROL ÜSTLENDİ"

15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir adım attı, CNN TÜRK yayınına bağlandı ve ülkenin kaderini değiştirdi bir yayınla. O esnada X ve benzeri platformlarda tamamen darbeyi destekleyici hatta Cumhurbaşkanımızın uçağının rotasın yayınlayacak kadar pervasız bir tutum sergilediler. Ana akım medya o gece tarihi rol üstlendi sadece CNN Türk değil birçok kanal. Bunun farkında olmamız lazım. Darbeciler TV kanallarının yayınların engellemeye çalıştılar.

Sanal medya operasyon üssü oldu. Uyuşturucu, şiddet, yasa dışı bahis destekleniyor. Sanal medya kirli bir bataklık alanı. Siyasi olarak da operasyon merkezi haline geldi. Algoritmayla karalama yapılıyor ve sanal medya özgürlük alanı gibi gösteriliyor.