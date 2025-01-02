DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bahçeli ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Partili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

'GÖRÜŞME OLUMLUYDU'

Görüşme sonrası DEM Parti heyeti, 'TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme olumluydu, tüm siyasi partileri ziyaret edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey'i yaptığımız görüşmeyle ilgili bilgilendirdik. Önerilerini dinledik. Şimdi bu Bahçeli ile devam edecek. Pazartesi AK Parti, CHP, Meclis'teki tüm partileri ziyaret edeceğiz. Tüm bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız.' ifadelerini kullandı. Pervin Buldan da görüşmelerden umutlu olduğunu belirtti.

İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı tüm ziyaretleri tamamladıktan sonra heyetin kamuoyuna geniş bir açıklama yapacağı öğrenildi.

BAHÇELİ- DEM PARTİ HEYETİ GÖRÜŞMESİ BİTTİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

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