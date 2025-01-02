DEM Parti heyeti, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’deki çağrısıyla başlayan süreç, DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın 28 Aralık’ta İmralı’ya yaptığı ziyaret ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajlarıyla yeni bir boyut kazandı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere Meclisteki siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi.

İLK ZİYARET KURTULMUŞ'A

Ahmet Türk'ün de dahil olduğu heyet, ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

GÖZLER BAHÇELİ ZİYARETİNDE

Heyet, saat 15.00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet, Meclisteki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecek. İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretleri tamamladıktan sonra heyetin kamuoyuna geniş bir açıklama yapacağı öğrenildi.

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ADIM ADIM SÜREÇ

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

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Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullandı.

27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıklamıştı.

İmralı’ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından DEM Partisi'nden yapılan açıklamada, sürecin başarısı için en önemli zeminin TBMM olduğu vurgulanmış "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi sorumluluk.” denilmişti.