DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuş ve toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

ERDOĞAN 'İSTERLERSE RANDEVU VERİRİM' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEM parti ile görüşür müsünüz?" sorusuna "İmralı heyetine randevu isterlerse veririm" demişti. Bu açıklamadan birkaç saat sonra DEM Parti tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için başvuru geldi.