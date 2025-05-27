DEM Parti heyeti, bugün MHP yarın AK Parti ile görüşecek
DEM Parti'nin siyasi partiler turu devam ediyor. DEMParti heyeti, bugün MHP grubunu yarın ise AK Parti grubunu ziyaret edecek. Bu görüşmelere ilişkin detaylar belli oldu. DEM Parti - MHP görüşmesine MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak.
DEM Parti'nin siyasi partiler turu devam ediyor. DEM heyeti, bugün MHP grubunu yarın ise AK Parti'yi ziyaret edecek. Bu görüşmelere ilişkin detaylar belli oldu. DEM Parti'nin siyasi parti turu sürüyor. Heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi yetkilileri ile görüşecek. Görüşmede PKK'nın silah bırakma kararının ardından atılacak adımlar masaya yatırılacak.
MHP İLE GÖRÜŞME
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece ilişkin komisyon kurma çağrısı da masaya yatırılacak. Ceza infaz düzenlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Görüşme saat 11.30'da başlayacak. Görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.
DEM PARTİ YARIN AK PARTİ İLE GÖRÜŞECEK
AK Parti - DEM Parti görüşmesi saat 15.00'te Meclis'te yapılacak.