DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi.

Öcalan'ın yapacağı çağrıyı desteklediklerini belirten Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini belirtti.

15 ŞUBAT'TA MI ÇAĞRI YAPACAK?

"Öcalan'ın çağrıyı açıklayacağı tarih olarak Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 15 Şubat'ta mı yapacak" sorusuna yanıt veren Bakırhan, "15 Şubat mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde çağrısı olacak" dedi.

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI DA İÇİNDE OLACAK"

Bakırhan, silah bırakma çağrısının içinde olduğu geniş kapsamlı bir çağrı olacağını da belirtti.