DEM Parti- AK Parti görüşmesi sona erdi!

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün "vakit yaklaştı" vurgusu yapmıştı. Bugünse terörsüz Türkiye için kritik bir görüşme daha gerçekleşti. DEM Parti ile AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi.

AK PARTİ'YE ZİYARETİN DETAYLARI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, DEM Parti heyetini ağırladı. DEM Parti heyeti içerisinde ise Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti'nin ziyareti sonrası, ‘Son gelişmelerle ilgili siyasi partilere ziyarette bulundular. Karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. İlerleyen günlerde daha detaylı açıklamamız olacak. Onların önerileri oldu bizim faklı değerlendirmelerimiz oldu. Her konu başlığını konuştuk.' açıklamasında bulundu.

EFKAN ALA: KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise, ‘Kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Herhangi aksama yok. Terörsüz Türkiye sonucuna ulaşmak için herkesin sağlaması gerekiyor.’ Şeklinde konuştu.