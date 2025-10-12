Dedesinden miras kaldı! Genç girişimci 26 yaşında dünyanın dört bir yanına satış yapıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.10.2025 - 16:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Osmanlı döneminden bu yana sürdürülen sabun üretimini 4. kuşak olarak devam ettiren 26 yaşındaki Abdulmecit Teksabuncu, Kilis'te ürettiği doğal sabunları dünyanın farklı ülkelerine gönderiyor.

Kilis'te yaşayan 26 yaşındaki Abdulmecit Teksabuncu, babasının dedesinin başlattığı sabun üretimini 4. kuşak nesil olarak sürdürmeye devam ediyor. Halep'te 1920 yılında babasının dedesinin başlattığı sabun üretimini, dedesi ve babasının ardından 4. kuşak olarak kendisinin sürdürdüğünü söyleyen Teksabuncu, Kilis'te ürettikleri doğal sabunları Türkiye'nin dört bir yanına satarken, Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine de ihraç ediliyor.

"Sabun üretimi Halep'te başlamış, biz bu işi bugün Kilis'te sürdürüyoruz''
Doğal sabun üretimini yıllardır aralıksız devam ettirdiklerini belirten Abdulmecit Teksabuncu, "Bu iş bizimle birlikte 4. kuşağa ulaştı. Babamın dedesine 'Halepli Mehmet Efendi' derlerdi. Sabun üretimi Halep'te başlamış, biz bu işi bugün Kilis'te sürdürüyoruz. Sabun üretimi el emeği isteyen bir iş. Formül oluşturma, üretim aşamaları ve kalite kontrol çok önemli. Bu yüzden sabır, dikkat ve titizlik şart. Ayrıca ekip çalışması da bu işin olmazsa olmazı" dedi.

"Zeytinyağından ürettiğimiz doğal sıvı sabun üzerine denemeler yapıyoruz"
Sıvı sabun üretimi üzerine Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını da belirten Teksabuncu, "Sabun işi yapan sıvı sabun da yapabilir ama biz doğal olmayan hiçbir sürece sıcak bakmıyoruz. Zeytinyağından ürettiğimiz doğal sıvı sabun üzerine denemeler yapıyoruz. Henüz piyasaya sürmedik ancak çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

