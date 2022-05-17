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DEAŞ'lı üç canlı bomba eylem hazırlığında yakalandı! İçişleri duyurdu

İçişleri Bakanlığı, eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı 'canlı bomba' Süleyman Elhamud ve beraberindeki 2 kişinin, Bursa'da polis ekiplerince yakalandığını açıkladı.

17.05.2022 - 12:10 | | DHA
DEAŞ'lı üç canlı bomba eylem hazırlığında yakalandı! İçişleri duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 2021'de Çorum'da yakalanarak tutuklanan, yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun evinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı. Bursa Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda, DEAŞ terör örgütü mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el koyuldu. 

DEAŞlı üç canlı bomba eylem hazırlığında yakalandı İçişleri duyurdu

DEAŞlı üç canlı bomba eylem hazırlığında yakalandı İçişleri duyurdu

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