ÅžanlÄ±urfaâ€™da, uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na ÅŸafak operasyonu: 21 gözaltÄ±
ÅžanlÄ±urfa'da uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik 230 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla ÅŸafak vakti dÃ¼zenlenen operasyonda 21 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
17.05.2022 - 08:42 | | Ali LEYLAK-Ã–mer ÅžULUL/ÅžANLIURFA (DHA)-Â
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. 5 ay sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonunda belirlenen ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in ÅŸafak vakti Ã§ok sayÄ±da adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. AralarÄ±nda Ã¶zel harekatÃ§Ä±larÄ±n da bulunduÄŸu 230 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen operasyonda, 21 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda uyuÅŸturucu ile tabanca ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.