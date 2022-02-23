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DEAÅž'Ä±n sözde Türkiye sorumlusu Güler, savunma için süre istedi

Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (MÄ°T) Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonla yakalanarak TÃ¼rkiye'ye getirilip tutuklananÂ DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde 'TÃ¼rkiye vilayeti sorumlusu' KasÄ±m GÃ¼lerâ€™in yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±. GÃ¼ler'in, savunmaya yÃ¶nelik avukatÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸemediÄŸini sÃ¶yleyerekÂ sÃ¼re istemesi Ã¼zerine duruÅŸma ertelendi.Â

23.02.2022 - 12:23 | | Haluk KARAASLAN/ANKARA,(DHA)
DEAÅž'Ä±n sözde Türkiye sorumlusu Güler, savunma için süre istedi

MÄ°T'in 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonla yakalanan DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde 'TÃ¼rkiye vilayeti sorumlusu' KasÄ±m GÃ¼ler, TÃ¼rkiye'ye getirilerek tutuklandÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca, GÃ¼ler hakkÄ±nda 'anayasayÄ± ihlal' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el deÄŸiÅŸtirme, sayÄ± ve nitelik bakÄ±mÄ±ndan vahim olan silah veya mermileri satÄ±n alÄ±nmasÄ± taÅŸÄ±nmasÄ±, bulundurulmasÄ± ve 6136 sayÄ±lÄ± yasaya muhalefet' suÃ§larÄ±ndan dava aÃ§Ä±ldÄ±.

'AVUKATIMLA GÃ–RÃœÅžEMEDÄ°M SÃœRE Ä°STÄ°YORUM'

Ankara 20'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya sanÄ±k GÃ¼ler ve avukatÄ± katÄ±ldÄ±. Kimlik tespiti ve iddianamenin Ã¶zetinin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ±, savunmasÄ±nÄ± yapmasÄ± iÃ§in sanÄ±k GÃ¼ler'e sÃ¶z verdi. GÃ¼ler, savunmaya yÃ¶nelik avukatÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtiremediÄŸini belirterek, sonraki celsede savunma yapmak istediÄŸini sÃ¶yledi. GÃ¼lerâ€™inÂ avukatÄ± da mÃ¼vekkiliyle gÃ¶rÃ¼ÅŸemediÄŸini ifade ederek, mahkemeden ek sÃ¼re talep etti. Cumhuriyet savcÄ±sÄ± da sanÄ±ÄŸÄ±n savcÄ±lÄ±k ifadesinde geÃ§en kiÅŸilerin bir sonraki duruÅŸmada tanÄ±k olarak dinlenilmesi iÃ§in mÃ¼zekkere yazÄ±lmasÄ±nÄ± ve sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±nÄ± talep etti. Ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±k ve mÃ¼vekkilinin talebi doÄŸrultusunda savunmasÄ±nÄ± hazÄ±rlamasÄ± iÃ§in bir sonraki duruÅŸmayaÂ kadar sanÄ±ÄŸa sÃ¼re vererek, duruÅŸmayÄ± erteledi.

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