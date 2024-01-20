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DEAŞ'ın istihbarat elemanı Mersin'de yakalandı

Mersin'de yapılan istihbari çalışmada, kaçak yollarla Türkiye'ye gelen ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'ın yabancı uyruklu istihbarat elemanı Baker Alomar, operasyonla yakalandı.

20.01.2024 - 10:24 | | Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)-
DEAŞ'ın istihbarat elemanı Mersin'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik koordineli çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Suriye'nin Halep, Münbiç ve Kobane kentlerinde DEAŞ içerisinde istihbarat elemanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen Baker Alomar'ın Türkiye'ye kaçak yollarla geldiği ve misilleme amacıyla eylem yapabileceği belirlendi. Alomar, Anamur ilçesinde, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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