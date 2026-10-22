Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBursa turizminde tarihi adım: Uzun yıllardır beklenen master plan için düğmeye basıldı
HaberlerGündem Haberleri Bursa turizminde tarihi adım: Uzun yıllardır beklenen master plan için düğmeye basıldı

Bursa turizminde tarihi adım: Uzun yıllardır beklenen master plan için düğmeye basıldı

22.10.2026 - 14:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bursa turizminde tarihi adım: Uzun yıllardır beklenen master plan için düğmeye basıldı

Tarihi, kültürel, gastronomik ve doğal zenginlikleriyle Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bursa, turizm stratejisinde yeni ve tarihi bir adım atıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği’nin 2026 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı, Birlik ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile üye belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Kentin uzun yıllardır en büyük eksikliklerinden biri olarak kabul edilen ve geleceğe dönük kamu yatırımlarına yön verecek üst ölçekli ‘Bursa Turizm Master Planı’ toplantının ana gündem maddesi oldu.

Uzman heyet çalışmaları başladı

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin paydaşlığında yürütülen ‘Turizm Master Planı’ hazırlanması süreci kapsamında meclis toplantısı öncesinde Kapadokya Üniversitesi’nden uzman akademisyenler Bursa’da ağırlandı. Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Dr. Öğr. Üyesi Avşin Ayhan ve Arş. Gör. Fatıma Tüzzehra Albayrak’tan oluşan heyet adına Doç. Dr. Halil Burak Sakal ile Prof. Dr. Bilgehan Gülcan master planın kapsamına dair sunumlarını gerçekleştirdi. Şehrin tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek saha araştırmaları ve istişare toplantıları yürütecek olan akademik heyetin çalışmaları doğrultusunda başlatılan sürecin yaklaşık 6 ay sürmesi öngörülüyor. Bursa’ya özel somut bir eylem planının da hazırlanacağı çalışma; kültürel mirastan gastronomiye, İznik’in inanç turizminden, termal fırsatlara, Uludağ’ın 4 mevsim değerlendirilmesinden ulaşım ve dijital pazarlamaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak. Türkiye’deki başarılı şehir örneklerinin de incelenerek kente uygun modelin geliştirileceği bu stratejik belge, Bursa’daki kamu kurumlarının 2027 yılı ve sonrasında hayata geçireceği tüm turizm yatırımlarında temel rehber işlevi görecek.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Sosyal medyadan görüp hobi olarak başladı! Bir haftada yapıyor, 80 bin TL'ye satıyor
Sosyal medyadan görüp hobi olarak başladı! Bir haftada yapıyor, 80 bin TL'ye satıyor

Ortak akılla belirlenecek

Toplantıda kentin turizm vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulunan Birlik ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın turizm potansiyelini yılın geneline yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Bursa’mız; UNESCO Dünya Mirası alanlarından Hanlar Bölgesi'ne, Uludağ’dan termal kaynaklarımıza, gastronomi değerlerimizden İznik’in inanç mirasına kadar eşsiz bir potansiyele sahip. Ancak bu zenginliği sürdürülebilir kılmak, uluslararası rekabet gücümüzü artırmak ve turizm gelirlerimizi kent geneline yaymak için bütüncül, bilimsel verilere dayalı bir yol haritasına ihtiyacımız var. Turizm Master Planı ile Bursa’mızın uzun yıllardır hissettiği en büyük eksikliği gideriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte şehrimizin turizm vizyonunu belirleyecek, 2027 ve sonrası dönemin stratejik yatırımlarına hep birlikte yön vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI! TCMB faiz indirdi mi, politika faizi yüzde kaç oldu?
#Ekonomi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI! TCMB faiz indirdi mi, politika faizi yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
#Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bursa turizminde tarihi adım: Uzun yıllardır beklenen master plan için düğmeye basıldı
#Gündem

Bursa turizminde tarihi adım: Uzun yıllardır beklenen master plan için düğmeye basıldı