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DEAŞ şüphelilerine şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

12.01.2022 - 11:16 | | Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
DEAŞ şüphelilerine şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

Mersin Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik 300 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin destek verdiği 'Pençe-2' adı verilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 10'u Suriyeli, 4'ü Iraklı, 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik, önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel içerikli yayın ve 30 bin ABD doları ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DEAŞ şüphelilerine şafak baskını Çok sayıda gözaltı var

 

 

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