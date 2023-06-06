DavutpaÅŸa patlamasÄ± davasÄ±nda sanÄ±klar yeniden dinlendi

BakÄ±rkÃ¶y 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya tutuksuz sanÄ±klar Hatice KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z, Feruz Kutsal, RÃ¼stem Tekin, Åževket YÄ±ldÄ±rÄ±m bir kÄ±sÄ±m ÅŸikÃ¢yetÃ§iler ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.Â

4 SANIK YENÄ°DEN SAVUNMA YAPTIÂ

DuruÅŸmada sÃ¶z hakkÄ± verilen Feruz Kutsal, "Ben o tarihte Zeytinburnu Belediyesinde zabÄ±ta mÃ¼dÃ¼rÃ¼ydÃ¼m. Ben patlamanÄ±n olduÄŸu yere hiÃ§ gitmedim, haberim de yoktu. Benim patlamadan daha sonra haberim oldu. Olayla benim hiÃ§bir ilgim yok. O dÃ¶nem personel sayÄ±mÄ±z da azdÄ±. Benim hiÃ§bir ihmalim yok. Sonradan yaptÄ±ÄŸÄ±m araÅŸtÄ±rmada iÅŸ yeri sahibinin plastik Ã¼retimi ÅŸeklinde ruhsat baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendim. Beraatimi istiyorum" dedi.Â

Olay tarihinde Zeytinburnu Belediyesinde ruhsat mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yleyen RÃ¼stem Tekin, "Ben patlamadan haberdar olduktan sonra olay yerine gittim. GÃ¶revimi yaptÄ±m, suÃ§suzum. Olaydan 1 hafta Ã¶nce patlamanÄ±n olduÄŸu ÅŸirket yetkilisi, plastik atÃ¶lye iÅŸleteceÄŸi iÃ§in ruhsat talebinde bulunmuÅŸtu. Bu talebin ardÄ±ndan Ã¶ncelikle itfaiye gelip o kurumla ilgili rapor hazÄ±rlÄ±yor daha sonra biz ruhsat iÃ§in iÅŸlemlerimizi yapÄ±yorduk. Ancak bu iÅŸlemler yapÄ±lamadan, 1 hafta sonra patlama gerÃ§ekleÅŸti. Bu olayda benim bir ihmalim yok. Beraatimi istiyorum" diye konuÅŸtu.Â

"BÄ°ZÄ°M Ã–NCELÄ°ÄžÄ°MÄ°Z RUHSATSIZ YAPILARDI"Â

DÃ¶nemin Zeytinburnu Belediyesi Ä°mar ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hatice KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z ise, patlama meydana gelmeden 44 gÃ¼n Ã¶nce iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu olayda herhangi bir sorumluluÄŸum yoktur. Binaya ruhsat verildiÄŸi tarihte teknik uygulama sorumlusu, surbeyan ve mÃ¼teahhitlerin kontrol ve denetimini yapmaktadÄ±r. Bir sorumluluk varsa bunlara aittir. 1989 yÄ±lÄ±nda Ruhsat tarihinde ben gÃ¶revde de deÄŸildim. SuÃ§suzum" ifadelerini kullandÄ±.Â

Åževket YÄ±ldÄ±rÄ±m ise Hatice KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z'den Ã¶nce Zeytinburnu Belediyesi Ä°mar ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z'Ã¼n de kendisinin 4 yÄ±l yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ben 2007 yÄ±lÄ±nda iÅŸten ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±m. Benim yerime yardÄ±mcÄ±m Hatice KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z mÃ¼dÃ¼r oldu. BugÃ¼ne kadar da mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapmaktadÄ±r. Benim bu olaya ilgili hiÃ§bir dÃ¢hilim yok. BurasÄ± imara uygun olarak ruhsatÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Bizim o dÃ¶nem Ã¶nceliÄŸimiz ruhsatsÄ±z yapÄ±lardÄ±" dedi.Â

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi iÃ§in duruÅŸmayÄ± erteledi.Â

"16 YILDIR BENÄ°M OÄžLUM TOPRAKTA BUNUN HESABINI SORMAYA GELDÄ°M"Â

DuruÅŸma sonrasÄ± patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ± gazetecilere konuÅŸtu. OÄŸlunu kaybettiÄŸini sÃ¶yleyen Adnan Saday, "DavutpaÅŸa patlamasÄ±nda, 2008 yÄ±lÄ± 31 Ocak'ta oÄŸlumu kaybettim. 16 yÄ±ldÄ±r benim oÄŸlum toprakta, bunun hesabÄ±nÄ± sormaya geldim. Ben bir babayÄ±m. Kim ne yaptÄ±ysa cezasÄ±nÄ± Ã§ekecek. BurasÄ± adalet binasÄ±, burada suÃ§u olan herkes yargÄ±lanacak. Bursa Karacabey'de, Zonguldak'ta, BartÄ±n'da, Amasya'da hayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸÃ§ilerin hiÃ§birini unutmadÄ±k. Onlar da oÄŸlum gibi kalbimde yatÄ±yor. Onlar da bizim kardeÅŸimiz, canlarÄ±mÄ±z. Bizim yÃ¼reÄŸimiz yanÄ±yor. Ä°nsan Ã¶ldÃ¼rmek kolay mÄ±?" dedi.Â

DAVANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ° Â

DavutpaÅŸa'daki maytap atÃ¶lyesindeki patlamanÄ±n ardÄ±ndan, BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± 10 sanÄ±k hakkÄ±nda dava aÃ§tÄ±. BakÄ±rkÃ¶y 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki yargÄ±lama 14 Temmuz 2014'te sonuÃ§landÄ±. Mahkeme dÃ¶nemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme MÃ¼dÃ¼rÃ¼ RÃ¼stem Tekin ile dÃ¶nemin ZabÄ±ta MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Feruz Kutsal hakkÄ±nda 7'ÅŸer yÄ±l 6'ÅŸar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul KoÃ§yiÄŸit kardeÅŸlere de 5'er yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. DÃ¶nemin Ä°mar ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rleri Åževket YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Servet KÄ±rna'ya ise 4'er yÄ±l 2'ÅŸer ay hapis cezasÄ± verilirken, bu cezalar 30'ar bin 400'er lira para cezasÄ±na Ã§evrildi. DÃ¶nemin Ä°mar ve Åžehircilik MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hatice KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z'Ã¼n 2,5 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ± da 18 bin 200 liraya Ã§evrildi. Zeytinburnu Belediye BaÅŸkanÄ± Murat AydÄ±n, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Atakan TanÄ±ÅŸ ile patlamanÄ±n olduÄŸu atÃ¶lyede iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan Hasan Altay ise beraat etti. KararÄ±n temyiz edilmesi sonrasÄ± YargÄ±tay 12. Ceza Dairesi, 'Taksirle Ã¶lÃ¼me neden olma' suÃ§undan 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verilen sanÄ±klar RÃ¼stem Tekin ve Feruz Kutsal hakkÄ±ndaki suÃ§un 'GÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak' kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini belirtilerek, bozma kararÄ± verdi. Zeytinburnu Belediye BaÅŸkanÄ± Murat AydÄ±n, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Atakan TanÄ±ÅŸ ile patlamanÄ±n olduÄŸu atÃ¶lyede iÅŸÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan Hasan Altay hakkÄ±nda beraat kararlarÄ± ve sanÄ±klar Remzi ve Resul KoÃ§yiÄŸit hakkÄ±ndaki 5 yÄ±l hapis cezasÄ± kararÄ±nÄ± onadÄ±. Servet KÄ±rna hakkÄ±nda zaman aÅŸÄ±mÄ± sÃ¼resinin dolduÄŸu belirtilerek, davanÄ±n dÃ¼ÅŸmesine karar verildi. Taksirle Ã¶lÃ¼me neden olma suÃ§undan para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Åževket YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Hatice KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z'Ã¼n suÃ§larÄ±nÄ±n 'Ä°hmal suretiyle gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak' suÃ§u kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸi belirtildi. 2019 yÄ±lÄ±nda yeniden yargÄ±lama sonunda mahkeme, sanÄ±klardan RÃ¼stem Tekin ve Feruz Kutsal'a 'GÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma' suÃ§undan 2'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± verdi. Mahkeme, cezayÄ± 1 yÄ±l 8 aya dÃ¼ÅŸÃ¼rerek, hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. SanÄ±klardan Åževket YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Hatice KÃ¼Ã§Ã¼kakyÃ¼z'Ã¼ ise 'Ä°hmal suretiyle gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma' suÃ§undan 1'er yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Mahkeme heyeti bu cezayÄ± 10'ar aya dÃ¼ÅŸÃ¼rerek, hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi. Â Â

KatÄ±lanlar bu kararÄ± bireysel baÅŸvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne taÅŸÄ±dÄ±. Anayasa Mahkemesi, yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, 'YaÅŸam hakkÄ± ihlali ve etkin soruÅŸturma yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±' gerekÃ§esiyle, yargÄ±lamanÄ±n yenilenmesi kararÄ±nÄ± verdi.