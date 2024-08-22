GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Datça'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Datça'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Muğla Datça açıklarında denizde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03.19 sularında olan deprem yerin 22 kilometre derinliğinde oluştu ve kısa süreli paniğe neden oldu.

22.08.2024 - 08:01 |
Datça'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 03.19 sularında olan deprem yerin 22 kilometre derinliğinde oluştu ve kısa süreli paniğe neden oldu.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Tahliye olan Dilan Polat'a eşi Engin'den ilk uyarı! İzini kaybettirdi

    Tahliye olan Dilan Polat'a eşi Engin'den ilk uyarı! İzini kaybettirdi

    Araba alacaklara uyarı! Yüzde 43 arttı! İşte en çok satılan 5 model

    Araba alacaklara uyarı! Yüzde 43 arttı! İşte en çok satılan 5 model

    Taşınacaklar dikkat! Maliyet arttı, fiyat tarifesi yok, pazarlık yapın

    Taşınacaklar dikkat! Maliyet arttı, fiyat tarifesi yok, pazarlık yapın