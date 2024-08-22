Datça'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Muğla Datça açıklarında denizde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03.19 sularında olan deprem yerin 22 kilometre derinliğinde oluştu ve kısa süreli paniğe neden oldu.
22.08.2024 - 08:01 |
Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 03.19 sularında olan deprem yerin 22 kilometre derinliğinde oluştu ve kısa süreli paniğe neden oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 22, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [111.08 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-08-22
Saat:03:19:23 TSİ
Enlem:35.69389 N
Boylam:27.48722 E
Derinlik:22.69 km
Detay:https://t.co/12PoTNuDvL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi