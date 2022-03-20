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Datça'da korkutan görüntü! 2 bin yıllık liman...

Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidosluların ilk yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Burgaz Ören Yeri'nde tarihi antik kentin 2 bin yıllık liman kalıntıları, deniz çekilince ortaya çıktı.

20.03.2022 - 12:01 | | Mehmet Çil/ MUĞLA, (DHA)
Datça'da korkutan görüntü! 2 bin yıllık liman...

 

Datça'da bulunan Burgaz Ören Yeri'ndeki antik liman, denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. Antik Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi limanda eskiden şarap, zeytinyağı ve tarım ürünlerinin depolandığı yağhane ve şaraphanelere ait depolama alanları ve tekne yanaşma rıhtımları neredeyse bütünüyle ortaya çıktı. Çekilme, bazı yerlerde 30 metreyi buldu.

Datçada korkutan görüntü 2 bin yıllık liman...

Suların çekildiği bölgeye balık tutmak için geldiğini ancak denizin çekildiğini görünce şaşkınlık yaşadığını dile getiren Necati Özacar (34), "Burgaz mevkisinde zaman zaman sahilde balık tutuyorum. Yaz aylarında ise denize girip yüzüyorum. Kıyıdan balık tutmak için geldim. Her zaman balık tuttuğum yerde deniz suyu yoktu. Sular, 30-35 metre kadar açığa çekilmiş.

Datçada korkutan görüntü 2 bin yıllık liman...

Antik kentin duvarları açığa çıkmış. Şaraphane ve yağhanenin depolama alanları orta yerde duruyor. Çok şaşırtıcı bir görüntü oluşmuş. Normalde şu an durduğumuz yere kadar deniz suyu oluyordu hatta ıslak kumlardan da belli oluyor. Denizin suyu çekilince adacıklar oluştu" diye konuştu.

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