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Datça'da açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13.07.2022 - 12:33 | | Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)
Datça'da açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; bugün saat 11.20'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Datça ve kırsal Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye ve Sındı mahallelerinden de hafif şekilde hissedildi. Zeminden 13.75 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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Datça'da açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Datça'da açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

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